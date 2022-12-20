“مؤتمر بغداد للتعاون” يؤكد في بيانه الختامي دعم دور العراق في بناء علاقات إقليمية تحقق النفع المشترك

“مؤتمر بغداد للتعاون” يؤكد في بيانه الختامي دعم دور العراق في بناء علاقات إقليمية تحقق النفع المشترك

أكد المشاركون في (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) اليوم الثلاثاء ان انعقاد المؤتمر في دورته الثانية يعكس الحرص على دعم دور العراق المركزي بما يسهم في جهود إنهاء التوترات وبناء علاقات اقليمية بناءة تحقق النفع المشترك.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي يستضيفه الأردن في منطقة البحر الميت بمشاركة 12 دولة من بينها الكويت إضافة الى عدد من المنظمات العربية والاممية.

وقال المشاركون في بيانهم الختامي إن تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الاقليمي يتطلبان علاقات اقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي.

وشددوا على ضرورة اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات والتعاون في تكريس الامن والاستقرار ومحاربة “الارهاب” وتحقيق الرخاء والمضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الاقليمية.

وجددوا التأكيد على وقوفهم الى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات بما ذلك تحدي “الارهاب” الذي حقق العراق نصرا تاريخيا عليه بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي واقليمي ودعمهم لجهود العراق في ترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه.

وأكدوا أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وخصوصا في مجالات الربط الكهربائي والنقل وغيرها من المشاريع الاقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية وبناء الجسور مع الاسواق العالمية وبما ينعكس إيجابا على المنطقة برمتها.

واستعرض المشاركون انعكاسات الازمات الاقليمية والدولية على العراق والمنطقة مضيفين ان تجاوزها يستوجب تعاونا اقليميا شاملا ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة وتدعم العملية التنموية في العراق وتسهم في عملية التنمية الاقليمية.

وفي السياق ذاته أكد وزراء خارجية العراق فؤاد حسين والأردن أيمن الصفدي وفرنسا كاترين كولونا في مؤتمر صحفي مشترك ان دعم العراق في مواجهة التحديات ودعم امنه واستقراره ركيزة لامن المنطقة ويجب العمل مع العراق للمضي قدما في مواجهة التحديات المشتركة لافتين الى ان انعقاد المؤتمر في دورته الثانية هو تأكيد على استمرار دعم العراق

وشارك في فعاليات (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) في نسخته الثانية كل من دولة الكويت والاردن والعراق وفرنسا والامارات وايران والسعودية والبحرين وعمان وقطر ومصر وتركيا اضافة الى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وترأس وفد الكويت المشارك في المؤتمر ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.