البرلمان العربي يطالب بالإفراج الفوري عن جثمان الشهيد الفلسطيني ناصر أبو حميد

طالب البرلمان العربي اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للافراج الفوري عن جثمان الأسير الشهيد الفلسطيني ناصر أبو حميد حتى يتسنى لأسرته مواراته الثرى.

وجدد البرلمان في بيان له دعوته المؤسسات الدولية والحقوقية الى الاسراع بالتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال.

وأكد مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأعرب البرلمان عن خالص التعازي والمواساة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن وللشعب الفلسطيني وعائلة الأسير الشهيد أبو حميد داعيا المولى عز وجل أن يلهم والدته وأسرته الصبر والسلوان.

وأمضى أبو حميد البالغ من العمر (50 عاما) أكثر من 30 عاما في سجون الاحتلال منها 20 عاما متواصلة بعد اعتقاله عام 2002 وحكم عليه بالسجن المؤبد سبع مرات و50 عاما.

وأصيب عدة مرات برصاص الاحتلال وهو من مؤسسي كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة (فتح) وله أربعة أشقاء في سجون الاحتلال وشقيق استشهد عام 1994 وتعرض منزلهم للهدم أربع مرات.