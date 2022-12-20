عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. سعد مخصيد يحصل على براءة اختراع لمركبات علاجية قادرة على قتل الخلايا السرطانية

عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. سعد مخصيد يحصل على براءة اختراع لمركبات علاجية قادرة على قتل الخلايا السرطانية

حصل عضو هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتور سعد مخصيد على براءة الاختراع اختصت على صناعة مركبات جديدة ذات صفات ضوئية قادرة على تحويل جزئية الأكسجين إلى جزئية فعالة وقادرة على قتل الخلايا السرطانية.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن مشروع الاختراع ممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالمشاركة مضيفة ان هذا الإنجاز يمكنه بطريقة مبتكرة وسهلة (طريقة التحضير وكلمة الإنتاج) تغيير صفات مادة البحث للحصول على الصفات اللازمة لاستخدامها في علاج الخلايا السرطانية.

وأوضحت أن تلك المادة تمتاز بسهولة ذوبانها في الماء واحتفاظها بنفس الوقت بصفاتها الضوئية بالإضافة إلى إمكانية تغير هياكلها جزئيا بما يجعل هذه المواد قادرة على دخول الخلايا السرطانية بانتقائية وكفاءة عن غيرها من الخلايا السليمة.

ونقل البيان عن الدكتور مخصيد قوله إن نواة ذلك النشاط البحثي بدأت بنشر البحث العلمي الخاص بأول مادة لها القدرة العالية على قتل خلايا سرطان الثدي لما تتمتع به من خصائص ضوئية وبيولوجية في مجلة علمية بريطانية مميزة تابعة للجمعية الملكية البريطانية عام 2013 ولأهمية البحث تم اختياره كغلاف للمجلة.

وبين مخصيد أنه بعد هذا الاكتشاف تم التعاون في مجال البحث الطبي الذي أثبت قابليته لقتل الخلايا السرطانية لأمراض (سرطان الرحم وسرطان المبيض وسرطان الثدي) بفعالية أكثر من المواد العلاجية المستخدمة حاليا في المستشفيات بطريقة العلاج الضوئي.

وأفاد بأنه تم نشر هذا البحث في مجلة (medicinal chemistry) واختير أيضا كغلاف للمجلة في عام 2017 والذي تم اثباته من خلال تكرار التجارب العلمية والحصول على نتائج ممتازة.

وأضاف مخصيد أن الأبحاث العلمية المنشورة سابقا أثبتت عدم قابلية تكرار النتائج إلى أن أثمر هذا العمل إنتاج تلك المركبات التي تم تسجيلها كبراءة اختراع والتي تتميز بانتقائية عالية تمكنها من إظهار فعالية أكبر للعلاج الأولي للخلايا السرطانية باستخدام العلاج الضوئي الديناميكي.

وأشار إلى أنه منذ تسجيل براءة الاختراع يعمل الفريق على نشره في مجلات عالمية مرموقة لرفع اسم جامعة الكويت عاليا لافتا إلى أنه تم نشر هذه النتائج في مجلات علمية تابعة للجمعية الملكية البريطانية.

وأوضح أنه استكمالا لأهداف براءة الاختراع تم تحضير مركبات جديدة بإضافة عدة أنواع من الكربوهيدرات (كلكوز ومالتوز) وكولسترول وأحماض أمينية لرفع مستوى قدرتها العلاجية لبعض أنواع الخلايا السرطانية.

وكشف مخصيد أنه يعمل حاليا على زيادة كفاءة هذه المركبات في قدرتها على الوصول إلى الخلايا السرطانية بدلا من الخلايا العادية السليمة بما يزيد من كفاءة هذه المركبات في العلاج الفوتو ديناميكي ويقلل من الآثار الجانبية مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خلال دعمها المتواصل لتلك المشاريع البحثية.