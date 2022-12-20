عبدالرحمن حمد التركيت: نمو أصول أركان الكويت العقارية بنسبة 67% بقيمة 150 مليون كويتي

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية عبد الرحمن حمد التركيت على أن ﻣﺠـﻠﺲ إدارة اﻟﺸـﺮﻛـﺔ ﻧـﺠحت ﺑـﻮﺿـﻊ اﻟﺨـﻄﻂ واﻻﺳـﺘﺮاﺗـﯿﺠﯿﺎت اﻟـﺘﻲ ﺳـﺎھـﻤﺖ ﺑـﺸﻜﻞ ﻛـﺒﯿﺮ ﻟـﻠﻮﺻـﻮل ﻟـﻸھـﺪاف اﻟـﻤﺮﺳـﻮﻣـﺔ ﻟـﻠﺤﻔﺎظ ﻋـﻠﻰ اﺳـﺘﻘﺮار وﺿـﻊ اﻟﺸـﺮﻛـﺔ وﺗـﻌﻈﯿﻢ اﻻﺻـﻮل ﻟـﻼرﺗـﻘﺎء والنمو ﺑـﺎﻻرﺑـﺎح اﻟـﺴﻨﻮﯾـﺔ ﻟـﻠﻤﺴﺎھـﻤﯿﻦ واﻟـﺤﻔﺎظ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟـﻤﺎﻟـﻲ ﻟﻠﺸـﺮﻛـﺔ، وﺗﺠﻨﯿﺒﮭﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ، ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻓﻀﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، بنسبة حضور بلغت 79.1%، والتي ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% ما يعادل 6 فلس للسهم الواحد.

وأضاف التركيت أن اﻟـﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟـﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭـﯿﺔ ﻟـﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣﺴـﺘﻘﺮة اﻗـﺘﺼﺎدﯾـﺎً، ﻧـﻈﺮاً ﻟـﻤﺎ ﻣـﺮت به ﺑـﺎﻟـﻜﺜﯿﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟـﻌﺎﻟـﻤﯿﺔ، واﻟـﺘﻲ أﺛـﺮت ﺑـﻼ ﺷـﻚ ﻋـﻠﻰ اﻻﻗـﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤـﻠﻲ، وھـﺬا ﻣـﺎ رأﯾـﻨﺎه ﺧـﻼل الأشهر اﻷﺧـﯿﺮة ﻣـﻦ اﻟـﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟـﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭـﯿﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺮاﺟـﻌﺎت ﻓـﻲ ﺳـﻮق اﻟـﻜﻮﯾـﺖ ﻟـﻸوراق اﻟـﻤﺎﻟـﯿﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ ارﺗـﻔﺎع ﻣﺴـﺘﻮﯾـﺎت اﻟﺘﻀﺨـﻢ اﻟـﺘﻲ أدت ﺑـﺪورھـﺎ إﻟـﻰ اﺿـﻄﺮار ﺑـﻨﻚ اﻟـﻜﻮﯾـﺖ اﻟـﻤﺮﻛـﺰي إﻟـﻰ اﻟـﻘﯿﺎم ﺑـﺮﻓـﻊ أﺳـﻌﺎر اﻟـﻔﺎﺋـﺪة ﻟـﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟـﺘﻮازن اﻻﻗـﺘﺼﺎدي.

وقال التركيت: أؤكد ﻋـﻠﻰ أن ھـﺬه اﻟـﻨﺘﺎﺋـﺞ ﻟـﻢ ﺗـﻜﻦ ﻟـﺘﺘﺤﻘﻖ ﻟـﻮﻻ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟـﻜﺒﯿﺮ ﻣـﻦ قبل المساهمين، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ للعمل اﻟـﻤﺘﻮاﺻـﻞ واﻟـﺪؤوب واﻟـﺠﺎد ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ أﻋـﻀﺎء ﻣﺠـﻠﺲ اﻻدارة واﻻدارة اﻟـﺘﻨﻔﯿﺬﯾـﺔ واﻟـﺠﮭﺎز اﻹداري وﻛـﺎﻓـﺔ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻤﻨﺤﻨﺎ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻜﻔﺎءة لتحقيق اﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ والاستمرار ﻓﻲ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﺠﺎح.

نمو الموجودات

و كما صرح التركيت: أن إجمالي الموجودات نمت بنسبة 67 % مقارنة بالسنة المالية السابقة من 89.7 مليون دينار كويتي لتصل إلي 149.6 مليون دينار كويتي، وبلغ إجمالي العقارات المُدارة أكثر من570 مليون دينار كويتي في مختلف القطاعات، وبلغت الإيرادات التشغيلية 7.7 مليون دينار بارتفاع نسبته 57% مقارنة بالسنة المالية السابقة ، كما بلغت الإيرادات التأجيرية 6.3 مليون دينار بارتفاع23% مقارنة بالسنة المالية السابقة ، مما أدى إلى تحقيق اﻟﺸـﺮﻛـﺔ صافي ربح بلغ 2,216,998 ﻣـﻠﯿﻮن دﯾـﻨﺎر ﻛﻮﯾﺘﻲ، بربحية 8.83 فلس ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ .

من اجتماع الجمعية العمومية

و أن الشركة حافظت في سنة 2022 على مواصلة تحقیق النتائج الإیجابیة المدعومة بالاداء الثابت والقوي، ما أدى بدوره إلى تحقیق الأرباح المرجوة وتنفیذ الاستراتیجیة التوسعیة وترسیخ رؤیتنا بأن تكون أركان الكویت العقاریة من ضمن أكبر الشركات الرائدة في قطاع العقار بالسوق المحلي، مؤكداً على أنها تحرص على تأسيس قواعد ثابتة تسمو إلى تطلعاتها المستقبلية من خلال استراتيجيتها إلى تعزيز وتنويع استثماراتها ضمن أسواق جديدة، وأيضا الحرص على تقليص تواجدها في الأسواق العقارية المتأثرة بالصعوبات والتقلبات الاقتصادية الحالية.

زيادة الحصة السوقية

وأوضح التركيت أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة لزیادة حصتھا السوقیة في القطاع العقاري من خلال الاستثمار في الأسواق ذات الجاذبية و العوائد المرتفعة في مختلف القطاعات العقاریة وأيضاً مشاريع التطوير والتشغيل.

حيث تتمثل نجاحات ”أركان“ في تعزيز الإيرادات التشغيلية من خلال رفع نسب الإشغال في مختلف القطاعات العقارية ، أولها القطاع الطبي لتقدم أركان كلينك بموقع مميز و مساحة تأجيرية تصل إلى 5000 مترمربع و نسبة إشغال 100%، والقطاع التجاري ومن أبرزها مجمع وافي بمنطقة خيطان وبنسبة إشغال 98% ، والقطاعات الصناعية الحيوية في شارع الزينة والخدمية على طريق الملك فهد السريع بنسبة إشغال 100%، كذلك خدمات إدارة العقارات على رأس الخدمات الممیزة التي تقدمھا الشركة، حیث أن خبرتھا العریقة في ھذا المجال ساھم بحصولھا على ثقة الأمانة العامة للأوقاف لتسند لأركان عقد إدارة عقارات تصل قیمتھا الإجمالیة إلى 425 ملیون دینار كويتي ، مما ساهم برفع إجمالي العقارات المدارة لدى الشركة مع مختلف العملاء إلى اكثر من 570 مليون دينار كويتي.

وأضاف: كما أعلنت الشركة رسمياً عن استحواذها على حصة مسيطرة في الشركة الأولى للاسثمار العقاري بقيمة مالية بلغت حوالي 7.3 مليون دينار كويتي، والتي تعتبر من أهم الصفقات الحالية في القطاع العقاري المحلي، كما انه تم الانتهاء من مشروع نادي صحي (SVN) و الذي يعد صرح انشائي يحقق نقله نوعية في المجال الترفيهي و الرياضي، مشيراً إلى أنه امتداداً لرؤیة الشركة في المضي قدما بسیاساتھا الرامیة إلى البحث عن فرص واعدة تسھم في تحقیق النجاحات، فإنها تعمل على استدخال مشاريعها الجديدة والتي تحت الإنشاء و التطوير في القطاع الغذائي و الترفيهي، وفق أسس و خطوات مدروسة تصب نتائجها في تحسين وتعظيم الوضع المالي للشركة وتعمل على توازن التدفق النقدي.

من اجتماع الجمعية العمومية