وزارة الداخلية

“الداخلية” تدعو المتقدمين لدورة طلبة الضباط الإختصاص لمراجعة إدارة القبول بأكاديمية “سعد العبدالله”

20 ديسمبر، 2022
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دعا قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية المتقدمين لدورة طلبة الضباط الاختصاص (المتخلفين عن الكشف الطبي) إلى مراجعة إدارة القبول والتسجيل بأكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية في موعد اقصاه الخميس 29 ديسمبر الجاري مؤكدة أنه “لن ينظر في أي طلب بعد هذا التاريخ”.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء لإن هذا التوجيه يأتي حرصا من القيادة العليا بالوزارة على اتاحة الفرصة لكافة المتقدمين وتشجيعا للكوادر الوطنية في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2022
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