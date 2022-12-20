بلجيكا تحظر التدخين العادي والالكتروني في محطات القطار اعتبارا من يناير المقبل

بلجيكا تحظر التدخين العادي والالكتروني في محطات القطار اعتبارا من يناير المقبل

اعلنت بلجيكا اليوم الثلاثاء انه اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل سيتم حظر التدخين العادي والالكتروني في محطات القطارات بما فيها المنصات الخارجية للمحطة في جميع انحاء البلاد.

وذكرت وكالة الانباء البلجيكية ان حظر التدخين في محطات القطار جاء بهدف تنفيذ التغيير بسلاسة ما يجعل منطقة السكك الحديدية بأكملها خالية من التدخين.

وأطلقت شركة السكك الحديدية البلجيكية (اس.ان.سي.بي) حملة توعية في المحطات والقطارات من خلال الملصقات والاعلانات وشاشات المعلومات وكذلك عبر القنوات الرقمية المختلفة.

بدوره قال وزير النقل البلجيكي جورج جيلكينيت في بيان صحفي ان “هناك 14 الف ضحية للتبغ كل عام في بلجيكا وهذا يجب ان يدفعنا للعمل”.

ولفت الوزير الى ان “مبادرة حظر التدخين ستعمل على ضمان هواء اكثر صحة على المنصات وقبل كل شيء تقليل الضغط على الشباب الذين اقلعوا عن التدخين او يريدون الاقلاع عنه”.

ووفقا لدراسة استقصائية لاحظت بلجيكا ان سبعة من بين كل 10 مسافرين يفضلون السفر من المحطات القطار الخالية من التبغ.