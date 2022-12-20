قوة الإطفاء العام الكويتية المكلفة بتأمين بطولة كأس العالم 2022 تختتم أعمالها في قطر

قوة الإطفاء الكويتية المكلفة بتأمين بطولة كأس العالم 2022 تختتم أعمالها في قطر

20 ديسمبر، 2022
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اختتمت قوة الإطفاء العام الكويتية المكلفة بتأمين بطولة كأس العالم (فيفا 2022) التي أقيمت في دولة قطر الشقيقة أعمالها اليوم الثلاثاء وذلك بعد مشاركتها في تأمين وحماية الأمن العام.

وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام ب(الاطفاء) في بيان صحفي إن القوة أرسلت عدة فرق برية وبحرية بمشاركة 155 عنصرا بشريا و4 زوارق بحرية إذ قامت بتأمين سلامة الملاعب والمواقع التنافسية والمنشآت وبعض المواقع الحيوية في قطر.

وأضاف البيان أن القوة المشاركة كانت تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وخفر السواحل وقوات الأمن القطرية.

واستضافت دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) في ال19 من نوفمبر الماضي واستمرت 29 يوما توج فيها منتخب الأرجنتين لكرة القدم بطلا لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه في ختام منافسات البطولة التي أقيمت للمرة الأولى في دولة عربية.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2022
0 24 دقيقة واحدة

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