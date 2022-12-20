سمو رئيس الوزراء يصل الى الاردن لترؤس وفد الكويت في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

سمو رئيس الوزراء يصل الى الأردن لترؤس وفد الكويت في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

20 ديسمبر، 2022
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وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رأس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وسعادة سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز رحيم الديحاني وأعضاء السفارة.

وقد جرت لسموه مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلامان الوطني الكويتي والملكي الأردني ثم أدى حرس الشرف التحية أعقبها مصافحة سموه لأصحاب المعالي كبار المسؤولين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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