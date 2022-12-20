سمو رئيس الوزراء يتوجه الى الأردن لترؤس وفد الكويت في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

سمو رئيس الوزراء يتوجه الى الأردن لترؤس وفد الكويت في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له البلاد اليوم متجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر أبو شتال.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسعادة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.