مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 10 بنود و15 فقرة، ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و27 شكوى.

ومدرج على جدول الأعمال تقريرا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المداولة الثانية لقانون منع تعارض المصالح، وتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها على أراضي الدولة، وتقريري لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، والمفوضية العليا للانتخابات،

السعدون مؤبناً الفقيد هلال المطيري: تلقينا ببالغ الأسف خبر وفاة الوزير السابق هلال المطيري وبالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن نواب الأمة نعزي أسرة الفقيد وندعو الله ان يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى

الوزير عمار العجمي مؤبناً هلال المطيري: تلقينا ببالغ الأسى والحزن رحيل الوزير السابق هلال المطيري أحد رجالات الكويت والذي كانت له اسهامات كبيرة في العمل الوطني على صعيد الاقتصاد والاستثمار والتجارة ونسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته

مبارك الحجرف: نطالب باختيار صحيح جغرافياً للمدن الجديدة وبحث التلوث وغيره من الأمور التي تؤثر على صحة الإنسان

الهيئة العامة للطرق لا تعمل وفق ما هو خطط له ولا تقوم بصيانة طريقي الصبية والعبدلي حيث تسببا في كثير من الحوادث والوفيات خاصة خلال موسم البر والتخييم

وزير المالية قدم اجابات غير مفهومة حول مكتب استثمار لندن وجاءت ردوده مبهمة ولم يوضح ما طلبته حول حدوث عمليات الفساد في المكتب

اليوم اضم صوتي إلى صوت عالية الخالد حول انتقادها لإجابة وزير المالية وأقول ان النار من مستصغر الشرر

صالح عاشور: مكتب استثمار لندن يبيع أصول قيمة بمبالغ ليس من سعرها والإقدام على بيعها يوجد له شبهة تنفيع لجهات معينة ولصالح متنفذين في الكويت ولا بد للحكومة أن تضع حداً لهذا الأمر والتجاوز

أقول لوزارة المالية وهيئة الاستثمار عليكما التدقيق على بعض عمليات البيع لأصول الكويت والعودة إلى الحكومة قبل بيعها

حمد المطر: تعيينات برشوتية في مكتب استثمار لندن وسوء إدارة مما أدى الى فوضى كبيرة في هذا المكتب.. على الحكومة أن تنتبه لهذا الملف

يجب أن يعين الشباب الكويتي من أصحاب الخبرة.. لدينا مشكلة في قضية التعيينات فما يحصل قاتل لطموح الشباب من خلال عدم تعيينهم

خليل الصالح : على وزير المالية متابعة المشاريع وما يحدث في الجهات التابعة له وخصوصا في مكتب لندن

حرقة في القلب ان نرى ابناءنا في البيوت بلا عمل وبعضهم صار له ثلاث سنوات بلا وظيفة

عبدالكريم الكندري: في الحديث عن وضع جابر الأحمد لابد أن نعرج على حكم التمييز الخاص بأم الهيمان بأنها لاتصلح للسكن بسبب التلوث وهي مأهولة بالسكان.. وعلى لجنة البيئة النظر لهذا الحكم والناس لاتزال تقطن المنطقة واذا كان هناك أحد لا يهتم لهم نحن نهتم

رئيس هيئة البيئة يستمر بتصريحاته الاستفزازية بأن «جنوب القيروان لن تسكن» رغم تكليف مجلس الوزراء بإزالة العوائق ووضع حلول لها

إذا في سبب آخر يجعلها غير صالحة للسكن فليقولوا.. إذا كانت هناك حكومة بحكومتين فهذا أمر آخر.. لدينا مشروع المدن الإسكانية وسنتعامل معهم بالقانون

حمدان العازمي: بنك «أسيان» ربوي ولا يمكن ان ندخل الدولة في مشاريع ربوية ويحب أن يعرض هذا الأمر على اللجنة المعنية ومن خلال دراسة.. فماذا تستفيد الدولة منه وهو مختص في شرق آسيا

خليل أبل: هيئة البيئة تعترض على تخصيص منطقة للسكن بحجة أن هناك أشجارا قديمة وتسكت على التلوث في جابر الأحمد.. كم كلفة الهيئة على الدولة وماذا قدمت؟

حمدان العازمي: حكم أم الهيمان خرج بعد تقارير صحية وعلمية.. والأمراض الحالية لسكان المنطقة سببها قرب المصانع والشركات النفطية

جنوب القيروان تكرار لما حدث في فهد الأحمد لكن وقتها الحكومة اتخذت القرار بإزالة الأشجار.. حكومة لا تستطيع إزالة شجر كيف ستعالج القضية الإسكانية؟

أسامة الشاهين: لابد من التحقق من ماهية البنك الآسيوي الذي يتبع الصين.. وعلى الحكومة الانتباه إلى عدم التعامل مع الربا لدى تنفيذ اتفاقية البنك فالفوائد الربوية محرمة في كل الأديان السماوية وهي وسيلة لتركيع الشعوب

عالية الخالد: أي سؤال برلماني يقدم من أي نائب لأي وزير لابد أن تكون الإجابة كاملة.. وأنا عن نفسي لن أقبل بأي إجابة لا تكون كاملة

مدينة جابر الأحمد تئن من التلوث ولابد من الاهتمام فيها وحل المشكلة البيئية التي تعاني منها

مؤسسة الرعاية السكنية مطالبة بخلق التوازن بين الرعاية البيئية والسكنية فيما يتعلق في جنوب القيروان وإيجاد البديل السكني المناسب

مرزرق الحبيني: الحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع الإهمال البيئي الكبير في أم الهيمان.. ففي الوقت الذي تهتم فيه هيئة البيئة في جنوب القيروان تنام عن أوضاع ام الهيمان المأساوية

على رئيس الوزراء اتخاذ قرار سريع في أم الهيمان كي لا تتفاقم القضية الصحية البيئية هناك

نحذر وزير الإسكان وأقول له الكرة في ملعبك.. وإذا لم تستعجل في تنفيذ حكم التمييز ستتحمل المسؤولية كاملة

المسألة ليست مناورات أو تكسب إنما أرواح مواطنين.. وقد أعذر من أنذر

صحة أهل الكويت مهمة.. وإذا الحكومة لا تهتم بها فالمجلس كفيل بإعادة الحكومة إلى جادة الصواب

عادل الدمخي: عندنا مشكلة تضارب القرارات الحكومية حيث يتم نسف بعض القرارات بعد صدورها حتى تحول هذا الموضوع الى ظاهرة متكررة وصلت الى المراسيم

رئيس الحكومة هو المسؤول عن تطبيق المراسيم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ولا يجوز لأحد أن يتعدى على هذه المسؤولية لان في هذا التعدي إساءة للدولة وللحكومة ورئيسها

شعيب شعبان: تقدمت برسالة طلبت فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها وبين منطقة شمال غرب الصليبيخات ..والوزيرة تروح تصور في موقع المشاريع وترجع مكتبها وما تسوي شي