دوري زين الممتاز: النصر يفوز على الساحل والجهراء يتخطى كاظمة في الجولة الـ11

دوري زين الممتاز: النصر يفوز على الساحل والجهراء يتخطى كاظمة في الجولة الـ11

فاز فريق النصر على نظيره الساحل اليوم الإثنين بنتيجة (4 – 1) ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) في حين تخطى الجهراء منافسه كاظمة بنتيجة (3 – 1).

وعلى استاد علي صباح السالم في نادي النصر استطاع صاحب الأرض تجاوز الساحل برباعية رفعت رصيده إلى 14 نقطة محتلا بها المركز الخامس مؤقتا فيما بقي الخاسر على نقاطه الثمان في المركز الأخير.

وأحرز أهداف النصر عبدالرحمن العنزي في الدقيقة الـ56 ومحمد دحام (هاتريك) في الدقائق الـ60 و الـ77 و الـ90 في حين سجل للساحل طارق عجون في الدقيقة الـ29.

وفي المباراة الثانية تقدم الجهراء في ترتيب البطولة بثلاثية في شباك كاظمة سجلها عبدالعزيز مروي في الدقيقة الثانية وعمر زكري في الدقيقة الـ39 وابودو ايزاكا في الدقيقة الـ46 فيما سجل لكاظمة أحمد عرسان في الدقيقة الـ15.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجهراء إلى 16 نقطة يشغل بها المركز الرابع خلف كاظمة الذي يحمل الرصيد نفسه مع فارق الأهداف ويحتل المركز الثالث.

وتستكمل مباريات الجولة يوم غد الثلاثاء بمواجهة القادسية والفحيحيل على استاد محمد الحمد في حين يلعب السالمية أمام العربي على استاد ثامر.