معهد الكويت للأبحاث العلمية

“معهد الأبحاث” يحصل على براءة اختراع بتصنيع مشتقات الجرافين من الإسفلتين

19 ديسمبر، 2022
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أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاثنين ان مركز أبحاث البترول التابع له حصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقه إنجازا علميا رائدا باختراع تصنيع مشتقات الجرافين من الإسفلتين.

وقال (المعهد) في بيان صحفي إن الهدف من الاختراع إيجاد طرق مبتكرة يمكن من خلالها إنتاج الجرافين ومشتقاته من الإسفلتين الذي يعتبر من نفايات صناعة البترول أو في أحسن الأحوال من المنتجات الثانوية منخفضة القيمة.

ونقل البيان عن الدكتور فيصل الحميدان من مركز أبحاث البترول إن مادة الجرافين تعد أرفع مادة معروفة على الإطلاق حتى الآن إذ تعادل سماكتها ذرة كربون واحدة فقط وقد جذبت هذه المادة النانوية اهتماما واسعا في المجتمعات العلمية والقطاعات الصناعية بسبب خصائصها المميزة وغير العادية.

وأضاف الدكتور الحميدان أن من أهم العوائد المتوقعة لهذه البراءة إيجاد منهجية لتصنيع الجرافين ومشتقاته من مركب الإسفلتين وكذلك توفير البيانات العلمية والفنية عن تأثير معايير التصنيع في جودة الجرافين المنتج.

المصدر
كونا
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19 ديسمبر، 2022
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