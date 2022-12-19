جائزة الكويت للإبداع 2022 تكرم حملة “لنكن على دراية” ضمن فئة المسؤولية الاجتماعية

كرمت هيئة جائزة الكويت للإبداع لعام 2022 في حفلها السنوي المقام بتاريخ 2022/12/12 برعاية وزير الاعلام والثقافة، حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية وجهات أخرى وذلك بهدف تعزيز الثقافة المالية لدى المجتمع ونشر الوعي المصرفي والمالي بجائزة الابداع في المسؤولية المجتمعية.

وجاء تكريم الحملة تأكيداً لدورها الحيوي الذي لعبته طوال العامين الماضي والحالي من خلال سلسلة متواصلة ومكثفة من الاعمال الفنية الإبداعية والإنتاجية والفعاليات في العديد من الموضوعات منها ما يتعلق بالاحتيال الالكتروني وغسل الأموال والادخار والتوعية من طرق الاستثمار الخطرة والاقتراض والبطاقات وغيرها من المواضيع حيث استطاعت خلالها الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، كما وصلت عدد المشاهدات وحالات ظهور محتوى خلال تسعة شهور من العام الجاري إلى ما يقارب 90 مليون مشاهدة من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلاف بقية الفعاليات والمنصات الأخرى.