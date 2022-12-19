سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني

سفير الكويت لدى الأردن يؤكد أهمية مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” لتعزيز استقرار العراق

19 ديسمبر، 2022
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أكد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الاثنين أهمية مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) الذي يستضيفه الاردن غدا الثلاثاء للبحث في سبل دعم جهود العراق لتعزيز استقراره وضمان أمنه ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وقال السفير الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن دولة الكويت تشارك في المؤتمر بوفد رفيع يرأسه ممثل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأكد حرص القيادة السياسية في دولة الكويت على المساهمة في دعم جهود العراق الشقيق لما للعراق من دور فاعل في محيطه العربي والدولي.

وذكر السفير الديحاني أن أهمية المؤتمر تكمن في مساهمته في تضافر الجهود الاقليمية والدولية من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات التي تقتضي تعاون دول المنطقة على أساس العمل والتعاون المشترك ووفقا لمبادئ حسن الجوار.

المصدر
كونا
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19 ديسمبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

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