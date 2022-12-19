المتسابق الكويتي محمد الباز يفوز بكأس فئة “برو جي بي لكبار المحترفين” وكأس بطل آسيا ضمن منافسات بطولة تايلاند الدولية

حقق المتسابق الكويتي محمد الباز إنجازا تاريخيا مزدوجا لرياضة الدراجات المائية بفوزه بكأس بطولة تايلاند الدولية للدراجات المائية بفئة (برو جي بي لكبار المحترفين) وكأس بطل آسيا ثالث مراحل البطولة التي تشرف عليها المنظمة الدولية (I.J.S.B.A).

وقال رئيس وفد النادي البحري الرياضي الكويتي عبدالله بوربيع في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن اللقب الذي حصده الباز يعد أول لقب يحققه لاعب آسيوي من بين 35 متسابقا من مختلف الدول ويعتبر إنجازا تاريخيا غير مسبوق للكويت في البطولة التي انطلقت في ال14 من الشهر الجاري واختتمت منافساتها يوم أمس.

وتوجه بوربيع بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة وإلى مجلس إدارة النادي البحري الرياضي على ما حظي به الفريق من دعم وتشجيع ولكراج (برو رايدر) على رعايته للفريق.