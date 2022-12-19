مجلس الوزراء: تعيين صالح الملا أمينا عاما لمجلس الوزراء وتركي الدعيج وصباح الأحمد الصباح أمينين عامين مساعدين

صدور مرسوم بتعيين صالح سليمان حمد الملا أمينا عاما لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة.

صدور مرسوم بتعيين الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة.

صدور مرسوم بنقل الشيخ صباح أحمد صباح السالم الصباح الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات للعمل في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بذات درجته الوظيفية وكيلا مساعدا بالوزارة.