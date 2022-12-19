بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 7ر18 نقطة ليبلغ مستوى 32ر7297 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر78 مليون سهم عبر 6483 صفقة نقدية بقيمة 7ر22 مليون دينار (نحو 7ر68 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر6 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5628 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 13ر42 مليون سهم عبر 2511 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 5ر17 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 24ر8111 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 3ر36 مليون سهم عبر 3972 صفقة بقيمة 9ر16 مليون دينار (نحو 2ر51 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 14ر16 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5762 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 9ر34 مليون سهم عبر 1807 صفقات نقدية بقيمة 12ر5 مليون دينار (نحو 5ر15 مليون دولار).

وكانت شركات (عربي قابضة) و(الأنظمة) و(أسمنت) و(فيوتشر كيد) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(تحصيلات) و(يونيكاب) و(مدار) الأكثر انخفاضا.