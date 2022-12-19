وزير العدل يترأس غدا وفد الكويت بالاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول “التعاون الإسلامي” بجدة

وزير العدل يترأس غدا وفد الكويت بالاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول “التعاون الإسلامي” بجدة

يترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لاعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة والذي سيعقد في مدينة جدة السعودية غدا الثلاثاء ويستمر يومين.

وقال الوزير الماجد في بيان صحفي اليوم الاثنين قبيل توجهه إلى جدة إن مشاركته في الاجتماع تشمل تقديم رؤية دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد من خلال البيان الذي سيلقيه في الجزء رفيع المستوى في أولى جلسات الاجتماع.

وأعرب في ذلك عن تقديره للجهود التي بذلتها أمانة منظمة التعاون الإسلامي والمختصون والخبراء من الدول الأعضاء في صياغة اتفاقية مكة للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد والتي تم إعدادها ضمن مشروع قرار لاعتماده خلال الاجتماع تمهيدا لرفعها الى مجلس خارجية الدول الأعضاء ومن ثم يتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية.

وذكر أن هذا الاجتماع في دورته الأولى لوزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يرسي للجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد أساسا مستقبليا للتعاون الإسلامي المشترك في تحديد أطر فعالة وميسرة لتبادل المعلومات والسياسات والخبرات في مجال مكافحة الفساد وتحقيق التعاون الدولي.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتضمن جلسات مناقشة ممتدة على مدى فترة انعقاده تعنى بالمسائل الخاصة بالتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بتطبيق القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد من نواحي تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال وتقييم أوجه القصور والتحديات الواقعية وتدارس الآليات الخاصة بتداركها.