الأردن: مقتل 3 شرطيين بعملية مداهمة المتهم بقتل الدلابيح

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل العميد عبدالرزاق الدلابيح.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إنه تم قتل المشتبه به في قتل الدلابيح “وهو من حملة الفكر التكفيري، وضبط ثمانية أشخاص آخرين، والتحقيقات جارية”.

عدم الملاحقة.. بشرط

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد وجه بعدم الملاحقة الأمنية لأي شخص شارك بالاحتجاجات الأخيرة الرافضة لارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، بشرط ألا يكون قد أطلق العيارات النارية أو ارتكب أعمال عنف أضرت بالممتلكات الخاصة أو العامة.

ترقية الدلابيح

وأشار الوزير الفراية في بيان إلى أنه يؤكد على عدم الملاحقة الأمنية لأي شخص شارك في الاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال الفترة الماضية ما لم يكن من الأشخاص الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية أو ارتكاب أعمال عنف على الممتلكات العامة والخاصة على أن يصار إلى التثبت من قيامهم بمثل هذه الأعمال قبل اتخاذ أي إجراءات بحقهم.

وكان مجلس الوزراء الأردني، قرر أمس الأحد، ترقية الدلابيح إلى رتبة عميد.