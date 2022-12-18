الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

أمير قطر يشكر كل من ساهم في إنجاح المونديال وإظهار قطر والعالم العربي بصورة مشرفة

19 ديسمبر، 2022
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تقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالشكر لكل من ساهم في إنجاح مونديال قطر وإظهار العالم العربي بصورة مشرفة.

وكتب الشيخ تميم: مع انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أتقدم بالشكر لكل من ساهم من جماهير ومتطوعين وأفراد ومؤسسات ووزارات في إنجاح البطولة وإظهارها ودولة قطر والعالم العربي بصورة مشرفة لملايين من المشاهدين حول العالم.

وأضاف: كما أشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم على التعاون البناء في تنظيم هذه البطوله وأتمنى أن يكون النجاح الذي حققناه في استضافة البطولة دافعاً لتقديم المزيد من العطاء خدمة ورفعة لوطننا الغالي.

وهنأ الشيخ تميم منتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، والمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس.

وأضاف: مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا.

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19 ديسمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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