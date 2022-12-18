وزير الخارجية يلتقي وزير الدفاع الكندية أنيتا أناند

التقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 في ديوان عام وزارة الخارجية، مع أنيتا أناند، وزير الدفاع في كندا الصديقة، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها والوفد المرافق لها إلى دولة الكويت، حيث تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المتعددة بين دولة الكويت وكندا في سياق حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والتعاون اللوجستي والتدريب وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الإطار.

ومن جانبها عبّرت وزير الدفاع الكندية عن شكر وتقدير بلادها على إستضافة دولة الكويت للقوات الكندية المسلحة على أراضيها، وعلى كافة التسهيلات التي تقدمها لهم، وأعربت عن إمتنان بلادها كذلك للجهود والدعم الكبير الذي قدمته دولة الكويت لتيسير عمليات إجلاء الرعايا الكنديين ورعايا الدول الأخرى من أفغانستان خلال الأحداث التي شهدها وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين. كما أعربت عن تطلعها لاستمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيدةً بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبجهودها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

وبدوره أشاد وزير الخارجية بما يشهده التعاون الثنائي بين دولة الكويت وكندا من ازدهار وتقدم مستمر على كافة الأصعدة، مثنياً على ما توصلت إليه الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين والتي تمثل رسالة تضامن ومساندة لصون أمن دولة الكويت وحفظ الاستقرار في المنطقة، معبراً عن دعمه الكامل لتعزيز وتمتين العمل المشترك لإستتباب الأمن في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر التنسيق المشترك حيالها.