وزير الخارجية يلتقي وزير الدفاع الكندية أنيتا أناند

وزير الخارجية يلتقي وزير الدفاع الكندية أنيتا أناند

18 ديسمبر، 2022
0 39 دقيقة واحدة

التقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 في ديوان عام وزارة الخارجية، مع أنيتا أناند، وزير الدفاع في كندا الصديقة، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها والوفد المرافق لها إلى دولة الكويت، حيث تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المتعددة بين دولة الكويت وكندا في سياق حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والتعاون اللوجستي والتدريب وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الإطار.

ومن جانبها عبّرت وزير الدفاع الكندية عن شكر وتقدير بلادها على إستضافة دولة الكويت للقوات الكندية المسلحة على أراضيها، وعلى كافة التسهيلات التي تقدمها لهم، وأعربت عن إمتنان بلادها كذلك للجهود والدعم الكبير الذي قدمته دولة الكويت لتيسير عمليات إجلاء الرعايا الكنديين ورعايا الدول الأخرى من أفغانستان خلال الأحداث التي شهدها وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين. كما أعربت عن تطلعها لاستمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيدةً بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبجهودها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

وبدوره أشاد وزير الخارجية بما يشهده التعاون الثنائي بين دولة الكويت وكندا من ازدهار وتقدم مستمر على كافة الأصعدة، مثنياً على ما توصلت إليه الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين والتي تمثل رسالة تضامن ومساندة لصون أمن دولة الكويت وحفظ الاستقرار في المنطقة، معبراً عن دعمه الكامل لتعزيز وتمتين العمل المشترك لإستتباب الأمن في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر التنسيق المشترك حيالها.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
18 ديسمبر، 2022
0 39 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

فرق الاطفاء تنجح في انقاذ 8 اشخاص من حريق منزل في منطقة الأندلس

18 ديسمبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

18 ديسمبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بالنجاح الباهر والاستثنائي لكأس العالم “فيفا قطر 2022”

18 ديسمبر، 2022

رئيس الأركان يستقبل وزيرة الدفاع الكندية والوفد المرافق لها

18 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى