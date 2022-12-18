فرق الاطفاء تنجح في انقاذ 8 اشخاص من حريق منزل في منطقة الأندلس

فرق الاطفاء تنجح في انقاذ 8 اشخاص من حريق منزل في منطقة الأندلس

18 ديسمبر، 2022
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء مساء اليوم الأحد من أنقاذ 8 أشخاص كانوا محتجزين داخل منزل بمنطقة الأندلس بعد اندلاع حريق بالدور الأرضي.

وأوضحت الإدارة بأن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد بإندلاع حريق في منزل وبداخله أشخاص محتجزين وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الصليبخات و العارضية وعند الوصول تمكنت الفرقة من إخراج الاشخاص المحتجزين من بينهم نساء وأطفال ويوجد حالة أختناق واحده تم تسليمها للطوارئ الطبيه وقد قامت الفرق بمكافحة الحريق وإخماده.

المصدر
كونا
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18 ديسمبر، 2022
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