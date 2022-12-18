صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

18 ديسمبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة.

معبرا سموه رعاه الله عن إشادته بالأداء الرفيع الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني طوال مباريات البطولة والذي أهله للفوز المستحق وبالروح الرياضية العالية التي تحلى بها المنتخبان المتنافسان.

كما أشاد سموه حفظه الله بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة المضيفة للبطولة والاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها مما أسهم في إنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية السامية.

متمنيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية ولجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة.

مشيدا سموه بالروح الرياضية العالية التي تحلى بها اللاعبون وبالأداء المتميز الذي قدموه.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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18 ديسمبر، 2022
0 16 دقيقة واحدة

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