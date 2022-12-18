أحمد لاري يؤكد أهمية دور وسائل الاعلام في نشر وحماية اللغة العربية

اكد عضو البرلمان العربي النائب بمجلس الأمة أحمد لاري اليوم الأحد أهمية دور الاعلام ووسائل اتصاله المختلفة في نشر وحماية اللغة العربية واحيائها على نطاق واسع.

وقال لاري في كلمة امام المؤتمر الدولي للقوانين والتخطيط اللغوي ان “اللغة العربية كانت تعتريها عدد من التحديات في الوقت الراهن الا أنه ثمة جهود تبذل على الاصعدة كافة في سبيل الحفاظ عليها وحمايتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر جهود البرلمان العربي في صياغة (القانون الاسترشادي العربي للنهوض باللغة العربية)”.

واضاف لاري في جلسة بعنوان “جهود البرلمان العربي في اعتماد قانون اللغة العربية” ضمن أعمال المؤتمر الدولي أن القانون الاسترشادي افرد الفصل السادس منه ليؤكد دور الاعلام في دعم اللغة العربية والعمل على استعادة دورها الحضاري عالميا واقليميا.

وأوضح أن القانون نص على اعتماد اللغة العربية الفصحى لغة وحيدة مستخدمة في كل مؤسسات الاعلام الموجه للمواطن العربي.

وأشار الى الحرص على حضور اللغة العربية الفصحى في الأعمال الأدبية شعرا ونثرا ورواية وعدم الاكتراث بنشر الأعمال الأدبية باللهجات العامية والتحذير من استعمالها في الأعمال الأدبية كافة وذلك ادراكا لمدى انعكاس وسائل الاتصال الاعلامي على اللغة العربية بالسلب أو بالايجاب.

وأوضح أن القانون يحث على وضع آليات وطنية لتنظيم حضور اللغة العربية في الأعمال الفنية والدرامية مثل المسلسلات والأفلام والمسرحيات مع العمل على انتاج برامج درامية تخاطب الأطفال باللغة العربية الفصحى في شتى المجالات الاجتماعية.

وبين ان القانون نص كذلك على قيام جميع المؤسسات الاعلامية اداريا وفنيا وتقنيا بتعريب وترجمة المواقع الالكترونية الى اللغة العربية وخضوعها للرقابة اللغوية لإجازة الأعمال قبل نشرها.

ولفت الى المطالبة باجراء دورات مكثفة للعاملين في المؤسسات الاعلامية للتعرف على أهمية التعريب وكيفية استخدام اللغة العربية الفصحى في المؤسسات الاعلامية المحلية والوطنية والعربية والأجنبية التي تبث في الوطن العربي.

كما أكد أن القانون اهتم كذلك بتعزيز دور وسائل الاعلام في زيادة التوعية بأهمية اللغة العربية الفصحى من خلال الاعلانات والنشرات والمطبوعات بكل أنواعها ليشيع استعمالها بين الجميع وليكون ذلك وفق خطط متواصلة ومدروسة.

وأعرب عن الأمل أن يتطرق المؤتمر في جلساته المختلفة الى علم اللغة الاعلامي للوقوف على المفردات اللغوية الصحيحة والمضامين الاعلامية الواجب الاهتمام بها لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها مؤكدا أن “مسؤولية الارتقاء باللغة العربية هي مسؤوليتنا جميعا دون استثناء”.

ويشارك من الكويت في أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع البرلمان العربي والمجلس الدولي للغة العربية وفد من وزارة التربية المراقب بإدارة تطوير المناهج اشجان الشهاب ورئيس قسم مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية الدكتور سعد العتيبي بالاضافة الى النائب لاري.