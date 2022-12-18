سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعد الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاحد إن سلطات الاحتلال أبعدت الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا على الرغم من أن الإجراءات القانونية في قضيته لم تنته بعد.

وأضاف النادي في بيان ان سلطات الاحتلال أبعدت الحموري أمس السبت بعد إن أبلغته في 30 من نوفمبر الماضي بقرار ابعاده الى فرنسا وسحب هويته المقدسية.

واوضح أن الحموري الذي يعمل محاميا في مؤسسة (الضمير) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية كانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقاله إداريا في مارس الماضي.

وعقب نادي الأسير على إبعاده قائلا إن “منظومة الاحتلال لم تكتف بأجهزتها المختلفة على مدار سنوات من ملاحقته واعتقاله وإبعاده عن القدس إضافة إلى عمليات التضييق التي تمت على عمله الحقوقي لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده”.

وأمضى الحموري في سجون الاحتلال أكثر من تسع سنوات وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله في الدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني.

وشدد نادي الأسير على أن سياسة الإبعاد شكلت على مدار السنوات القليلة الماضية أبرز الأدوات التي استخدمها الاحتلال بحق المقدسيين على عدة مستويات بدءا من إبعادهم عن بيوتهم وعن المسجد الأقصى وخارج المدينة حتى تحولت الى نهج في قرارات محاكم الاحتلال وإبعاد الحموري جزء من هذا المسار الهادف الى محاربة الوجود الفلسطيني في القدس.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شايكد قررت قبل نحو أسبوعين سحب الإقامة المقدسية من الحموري واصفة إبعاده بالعمل المهم قبل انتهاء مهامها والاعلان عن الائتلاف الحكومي الجديد الذي هو قيد التشكيل.