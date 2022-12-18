رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح يستقبل وزير الدفاع الوطني الكندي أنيتا أناند

رئيس الأركان يستقبل وزيرة الدفاع الكندية والوفد المرافق لها

18 ديسمبر، 2022
0 77 دقيقة واحدة

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بمكتبه صباح اليوم وزير الدفاع الوطني الكندي السيدة أنيتا أناند يرافقها رئيس أركان القوات المسلحة الكندية الفريق أول واين د آير والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وقد أشاد الصالح بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص الجانبين لتعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك، اضافةً إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد محمد الطريجي ومساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين الوزير مفوض نواف عبداللطيف الأحمد والملحق العسكري الكندي العقيد دون سانديرس وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين .

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح يستقبل ئيس أركان القوات المسلحة الكندية الفريق أول واين د آير
المصدر
رئاسة الأركان
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18 ديسمبر، 2022
0 77 دقيقة واحدة

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