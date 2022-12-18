هاني شمس يقترح تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة صباح الأحمد السكنية لحفظ الأمن

أعلن النائب هاني شمس عن تقدمه باقتراح برغبة، طالب فيه بتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وقال شمس في مقدمة اقتراحه إن أجهزة المراقبة الأمنية تعتبر هي إحدى أهم الوسائل للحفاظ على الأمن والأمان في جميع دول العالم، فهي تُعين قوات الأمن على التصدي للجرائم وإيقافها قبل حصولها أو التصدي لها عند وقوعها، وتستخدم كدليل إثبات لدى جهات التحقيق والقضاء في التكييف القانوني للمخالفة الجرمية والتعرف على مرتكبيها.

وأضاف إنه ونظراً لكثرة شكاوى القاطنين في مدينة صباح الأحمد السكنية بسبب وجود بعض الظواهر السلبية فيها مثل الاستعراض بالسيارات لبعض الخارجين على القانون والتسبب بإيذاء سكان المدينة وتعريض حياتهم للخطر.

وقال “فإننا نجد أن إحدى الوسائل الناجعة في مساعدة رجال الأمن للتصدي ومحاربة هذه المظاهر هو الاستعانة بكاميرات مراقبة على مدار ساعات اليوم حفاظاً على ممتلكات وأرواح الناس في هذه المدينة السكنية ومنع تكرار أي مخالفات أو مظاهر سلبية فيها”.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

“قيام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسة والفرعية لمدينة صباح الأحمد السكنية لحفظ الأمن وللحد من الظواهر السلبية التي تهدد ممتلكات وحياة المواطنين”.