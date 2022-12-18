سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقد قام بتسليم الرسالة لمعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح في قصر بيان صباح اليوم سعادة سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى دولة الكويت رامي طهبوب.