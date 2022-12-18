رئيس ديوان سمو ولي العهد يتسلم الرسالة من سفير فلسطين لدى دولة الكويت

سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني

18 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقد قام بتسليم الرسالة لمعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح في قصر بيان صباح اليوم سعادة سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى دولة الكويت رامي طهبوب.

المصدر
كونا
الوسوم
18 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الخدمة المدنية”: انتهاء التدقيق على كشوف المؤسسات العسكرية بشأن مكافأة الصفوف الأمامية

18 ديسمبر، 2022

بلدية الكويت تحتفل بالعيد الوطني لدولة قطر

18 ديسمبر، 2022

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

18 ديسمبر، 2022

فرق الإطفاء تنجح في إنقاذ 10 أشخاص أثناء مكافحة حريق منزل في منطقة الظهر

18 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى