أسعار الذهب تستقر بالقرب من 1800 دولار للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد إن أسعار الذهب استقرت بالقرب من مستوى 1800 دولار للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية أن (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد أربع زيادات متتالية في العام الحالي بنسبة 75 نقطة لتصل إلى نطاق يتراوح 4.25 و4.5 بالمئة في محاولة لاحتواء التضخم.

وأوضح أن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير ارتفعت عند الاقفال بنحو 0.7 في المئة ما يعادل 12.4 دولار لتصل إلى 1800.2 دولار للأونصة.

ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة في (دار السبائك) عادل الفضلي قوله إن سوق الذهب يحتفظ بالمكاسب مع استمرار تزايد مخاوف الركود إذ تشير البيانات الأولية إلى المزيد من الانكماش في قطاعي التصنيع والخدمات.

وذكر الفضلي أن الذهب يعد وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ما يجعل أسعاره تتجه للأعلى مع كل حركة صعود لمؤشرات التضخم.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 17.7 دينار أما عيار 22 فبلغ 16.3 دينار في حين بلغ سعر الفضة 276 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.