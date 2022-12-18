الرئيس التونسي قيس سعيد

المعارضة التونسية تدعو الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة “فورا”

18 ديسمبر، 2022
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دعا زعيم أكبر ائتلاف لمعارضين في تونس، الأحد الرئيس قيس سعيّد إلى “الرحيل فوراً” بعد الإخفاق في الانتخابات التشريعية التي تهدف إلى تجديد البرلمان وشهدت نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92 بالمئة.

وقال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الأحد إن هذه الانتخابات “تظهر أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيد”.

وأضاف الشابي أن “هذا تخل شعبي كبير عن العملية” التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 تموز/يوليو 2021 ، قبل احتكار جميع السلطات.

المصدر
أ ف ب
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18 ديسمبر، 2022
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