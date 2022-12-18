بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 72.2 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 72.2 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 2ر72 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7278 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 98ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر118 مليون سهم عبر 6923 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار (نحو 5ر81 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19ر31 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5622 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 72 مليون سهم عبر 2885 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 6ر23 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر89 نقطة ليبلغ مستوى 52ر8087 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر1 في المئة من خلال تداول 4ر46 مليون سهم عبر 4038 صفقة بقيمة 12ر19 مليون دينار (نحو 9ر57 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر57 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5746 نقطة بنسبة انخفاض بلغت واحد في المئة من خلال تداول 63 مليون سهم عبر 2123 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو 6ر20 مليون دولار).

وكانت شركات (مدار) و(تحصيلات) و(سنرجي) و(أريد) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الصفاة) و(وثاق) و(تنظيف) و(معادن) الأكثر انخفاضا.