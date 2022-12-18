“الخدمة المدنية”: انتهاء التدقيق على كشوف المؤسسات العسكرية بشأن مكافأة الصفوف الأمامية

أعلنت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج انتهاء الديوان من إجراءات التدقيق والمراجعة على الكشوف الواردة من قبل المؤسسات العسكرية (وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام) بشأن مكافأة الصفوف الأمامية.

وأكدت الدعيج في تصريح صحفي اليوم الأحد بذل القائمين على هذا العمل بالديوان كل الجهود للانتهاء من إجراءات المراجعة والتدقيق على الكشوف في ضوء تكليفهم بإنجاز العمل خلال فترة زمنية محددة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت ان قرار مجلس الوزراء الاخير تضمن الموافقة على معاملة منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام بمثل ما تم التعامل به مع منتسبي وزارة الداخلية بشأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية النقدية وتم ذلك حسب الآلية المتبعة للصرف والفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بشهر مايو من عام 2020.

واوضحت انه تم التنسيق والتعاون بصورة مباشرة مع المعنيين لدى المؤسسات العسكرية فور صدور قرار مجلس الوزراء الاخير لسرعة تجهيز كشوف المستحقين للمكافأة واستمر العمل يوميا خلال هذه الفترة حتى تم الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة للكشوف في الموعد المحدد كما تمت مخاطبة وزارة المالية بكشوف المستحقين متضمنة الأعداد والمبالغ المستحقة لإتمام عملية الصرف لمستحقي المكافأة.