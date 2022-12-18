في إطار مشاركة البلدية دول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام برفع أعلام دولة قطر الشقيقة بمنطقة المباركية (سوق الغربللي – سوق الصراريف – شارع الأمير) بمناسبة احتفالها باليوم الوطني والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

وأضافت إدارة العلاقات العامة بإن رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتين قد تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة.

بلدية الكويت تحتفل بالعيد الوطني لدولة قطر