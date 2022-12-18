النائب سعد الخنفور

سعد الخنفور يقترح تمديد العمل في جميع مستوصفات محافظة الفروانية لتعمل على مدار الساعة

18 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب سعد الخنفور عن تقدمه باقتراح برغبة بتمديد العمل في جميع مستوصفات محافظة الفروانية لتعمل على مدار الـ 24 ساعة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تعد مناطق محافظة الفروانية من أكثر المناطق تكدسا بالسكان، وهو الأمر الذي يزيد الضغط على بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بهذه المناطق، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

  1. تمديد العمل في جميع مستوصفات محافظة الفروانية لتعمل على مدار الـ 24 ساعة وعدم إغلاقها في العطل والإجازات.
  2. تجهيز مستوصف واحد على الأقل في كل منطقة من مناطق محافظة الفروانية ليصبح مركزا صحيا متكاملا يعالج المواطنين لتخفيف الضغط على المستشفيات وذلك من خلال إضافة الخدمات الطبية الأساسية واستحداث مختبر في كل منها إضافة إلى عيادات الأطفال والأسنان وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية.
المصدر
الدستور
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18 ديسمبر، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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