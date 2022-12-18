فرق الإطفاء تنجح في إنقاذ 10 أشخاص أثناء مكافحة حريق منزل في منطقة الظهر

ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء صباح اليوم الأحد من انقاذ 10 أشخاص كانوا محتجزين داخل منزل بمنطقة الظهر بعد اندلاع حريق بالدور الأول.

وأوضحت الإدارة بأن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد بإندلاع حريق في منزل وبداخله أشخاص محتجزين وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز المواد الخطره والقرين.

وعند الوصول تمكنت الفرقة من اخراج الاشخاص المحشورين وكان من بينهم نساء واطفال ويوجد 4 إصابات بحالة اختناق تم تسليمهم للطوارئ الطبيه هذا وقد قامت الفرق بمكافحة الحريق واخماده.