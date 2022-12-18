“السكنية” ترفع أولوية التخصيص على مشروع جنوب سعد العبدالله حتى 31 مارس 2005

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى 31 مارس 2005 وما قبل.

ودعت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة فاطمة نقي في تصريح صحفي المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى التاريخ المذكور والراغبين في التخصيص على المشروع إلى التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وقالت تقي إنه بإمكان المعنيين من أصحاب الطلبات الإسكانية أيضا زيارة الأفرع الخارجية للمؤسسة خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا أو مراجعة المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة مساء.

وأشارت إلى أن فريقا خاصا بتطبيق سهل الحكومي من المؤسسة سيكون موجودا في بهو المبنى الرئيسي للمؤسسة للاجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات المقدمة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.