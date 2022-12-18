صورة أرشيفية

مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم نسب لتنظيم داعش

18 ديسمبر، 2022
0 48 أقل من دقيقة

قتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل وجرح ثلاثة آخرون في هجوم الأحد استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم داعش، كما ذكر مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن “عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الاول باللواء الثاني ضمن الفرقة الالية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة”.

واضاف أن الهجوم رافقه اعتداء “مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة” في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا “قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
18 ديسمبر، 2022
0 48 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

المعارضة التونسية تدعو الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة “فورا”

18 ديسمبر، 2022

قطر: إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفساد يمكن أن تؤثر “سلبا” على العلاقات

18 ديسمبر، 2022

الجيش الأردني ينشر قوات لتأمين قمة اقليمية تنطلق الثلاثاء

18 ديسمبر، 2022

استشهاد فلسطينيين اثنين دهسهما مستوطن بسيارته جنوب نابلس بالضفة الغربية

18 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى