وزير الصحة يصدر قرارا بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من غير الكويتين

في إطار جهود الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، ووقف هدر الأدوية، وضبط صرفها، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي.

وحدد القرار هذه الرسوم لتكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة 5 د.ك، وفي حال صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 د.ك، وبقيمة 10 د.ك عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية، وذلك إلى جانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة 2 د.ك عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات)، و 10 د.ك عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.

هذا وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه الأحد الموافق 18 ديسمبر لسنة 2022.