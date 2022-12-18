النائب عيسى الكندري

عيسى الكندري يقترح إنشاء كلية تختص بدراسة ومنح رسائل الدكتوراه في التخصصات المطلوبة

18 ديسمبر، 2022
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أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدمه باقتراح برغبة، بشأن تنظيم وإنشاء كلية تختص بدراسة ومنح رشائل الدكتوراه في التخصصات المطلوبة.

وقال في مقدمة اقتراحه إنه لما كانت الحاجة ماسة إلى إنشاء كلية تعني بدراسات الدكتوراه للكويتيين حملة شهادات الماجستير والراغبين باستكمال الحصول على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات المعترف بها في الكويت أسوة بالدول الخليجية والعربية توفيرا للجهد والمال وعدم التغرب قدر الإمكان.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

(نص الاقتراح)

” تنظيم وإنشاء كلية تختص بدراسة ومنح رسائل الدكتوراه في التخصصات المطلوبة”.

المصدر
الدستور
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18 ديسمبر، 2022
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