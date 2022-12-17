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استشهاد فلسطينيين اثنين دهسهما مستوطن بسيارته جنوب نابلس بالضفة الغربية

18 ديسمبر، 2022
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استشهد شقيقان فلسطينيان مساء اليوم السبت بعد أن قام مستوطن إسرائيلي بدهسهما بمركبته جنوب مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.

وأوضح مدير مكتب محافظة (القدس) في (قلنديا) زكريا فيالة في بيان صحفي أن “الشابين محمد ومهند مطير استشهدا جراء دهسهما من قبل مستوطن بشكل متعمد بالقرب من حاجز (زعترة) جنوب (نابلس)”.

وأضاف أن “الشقيقين كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات مركبتهما التي كانا يستقلانها عندما قام المستوطن بالاصطدام بهما بشكل متعمد ولاذ بالفرار من المكان”.

المصدر
كونا
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18 ديسمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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