مسؤول أمريكي يؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته

أكد منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته ورغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم السبت من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

ووفق البيان شهد الاتصال اتفاقا بين الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ودعم دور العراق الاقليمي في مد الجسور بين دول المنطقة.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي أعلن خلال الاتصال عن نيته إرسال وزير خارجيته فؤاد حسين على رأس وفد حكومي إلى واشنطن “لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الاطار الاستراتيجي فضلا عن مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغير المناخي”.

ونقل البيان عن السوداني قوله كذلك إن “العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم”.