المتسابق الكويتي فيصل بوربيع عقب تتويجه بلقب بطل أبطال العالم بفئة (ستوك) للمبتدئين

الكويتي فيصل بوربيع بطلا لأبطال العالم بفئة “ستوك” للمبتدئين في بطولة تايلاند للدراجات المائية

17 ديسمبر، 2022
0 23 دقيقة واحدة

حقق المتسابق الكويتي فيصل بوربيع لقب بطل أبطال العالم بفئة (ستوك) للمبتدئين ضمن منافسات بطولة تايلاند الدولية للدراجات المائية ثالث مراحل البطولة التي تشرف عليها المنظمة الدولية للعبة (I.J.S.B.A).

وقال رئيس وفد النادي البحري الرياضي الكويتي عبدالله بوربيع في تصريح صحفي اليوم السبت إن ما حققه البطل الواعد فيصل يأتي استكمالا للانجازات الكبيرة التي يحققها أبطال الكويت على مستوى أعلى محفل دولي في سباقات الدراجات المائية.

وبين بوربيع أن المتسابق قد حقق اللقب من خلال المشاركة في كل من بطولة أوروبا في بولندا وبطولة العالم في ولاية اريزونا الامريكية والختامية في مملكة تايلاند التي انطلقت في 14 ديسمبر الجاري بمشاركة قرابة 300 متسابق موزعين على 20 فئة وتختتم منافساتها غدا الأحد.

وأشار إلى الآمال الكبيرة التي يتطلع إليها النادي بتحقيق المزيد من المراكز الأولى والإنجازات غير المسبوقة معربا عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة والنادي البحري الرياضي الكويتي إلى جانب الجهات الراعية وكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وكان المتسابق الكويتي عبدالله الفاضل حقق في وقت سابق اليوم لقب بطل أبطال العالم (التاج الثلاثي) بفئة (ستوك) لكبار المحترفين PRO ضمن منافسات البطولة ذاتها في تايلند.

المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2022
0 23 دقيقة واحدة

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