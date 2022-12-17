“هيئة البيئة” ترصد عددا من المخالفات البيئية على طريق الوفرة (306) تتعلق بالإضرار بالتربة

“هيئة البيئة” ترصد عددا من المخالفات البيئية على طريق الوفرة (306) تتعلق بالإضرار بالتربة

رصدت الهيئة العامة للبيئة اليوم السبت عددا من المخالفات البيئية على طريق الوفرة (306) وتم تحرير مخالفات بحسب قانون حماية البيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن فريقا منها قام بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل حملة تفتيشية على المخيمات بالمناطق غير المسموح التخييم فيها وذلك على طريق الوفرة (306).

وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات وذلك وفقا للمادة رقم (40) من القانون وعقوبتها غرامة لا تقل عن 250 دينارا كويتيا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

وأوضح البيان أن المادة (40) تنص على أنه “يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها”.

وشدد على ضرورة التزام أصحاب المخيمات بالاشتراطات واللوائح التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيئة لتفادي المخالفات والمحافظة على البيئة.