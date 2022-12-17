وزير التربية: الوزارة حريصة على تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات لأداء امتحانات الفترة الدراسية الأولى

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد عبد الوهاب العدواني حرص وزارة التربية بكافة قطاعاتها على تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات لأداء امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2022-2023، والعمل على تسخير كافة الامكانات لتجهيز لجان الاختبارات، والتأكد من سير عملية الاختبارات بكل سلاسة ويسر.

جاء ذلك بمناسبة بدء اختبارات الفترة الدراسية الأولى من العام الدراسي 2022-2023، لطلبة وطالبات الصف العاشر والصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي في جميع المناطق التعليمية، غدا الاحد الموافق 18 ديسمبر الجاري، وكذلك اختبارات الصف الثاني عشر التي ستنطلق في الرابع من شهر يناير المقبل.

حيث دعا الدكتور حمد عبد الوهاب العدواني ابنائه الطلبة والطالبات إلى أهمية الاجتهاد والتركيز والمثابرة، وأن يكونوا واثقين بقدراتهم، مبتعدين عن كل ما من شأنه أن يشتت انتباههم ويثير قلقهم خلال فترة الاختبارات، حتى يحققوا هدفهم في الحصول على أعلى مراتب الإنجاز والنجاح خلال مسيرتهم العلمية، ليكونوا أعضاء فاعلين في المستقبل للمشاركة في بناء نهضة الوطن وتنميته فأنتم ركاز المستقبل والثروة الحقيقية للكويت والاستثمار الحقيقي لها.

مشيدا بالوقت ذاته بالجهود المبذولة والاستعدادات التي قامت بها كافة قطاعات وزارة التربية من الهيئة الإدارية والتعليمية من خلال التعاون والتكامل في العمل كل من موقعه لتهيئة بيئة سليمة لأبنائنا الطلبة والطالبات، وضمان حسن سير عملية الاختبارات، مؤكدا متابعته لكل ما يتعلق بالاختبارات عن كثب، انطلاقا من حرصه وقيادات وزارة التربية على سلامة سير الاختبارات.