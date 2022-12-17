الكويتي عبدالله الفاضل بطلا لأبطال العالم بفئة “ستوك” لكبار المحترفين في بطولة تايلاند للدراجات المائية

حقق المتسابق الكويتي عبدالله الفاضل لقب بطل أبطال العالم (التاج الثلاثي) بفئة (ستوك) لكبار المحترفين PRO ضمن منافسات بطولة تايلاند الدولية للدراجات المائية ثالث مراحل البطولة التي تشرف عليها المنظمة الدولية (I.J.S.B.A).

وأعرب الفاضل في تصريح صحفي اليوم السبت عن بالغ سعادته لتحقيق أكبر لقب في مسيرته الرياضية والذي حققه من خلال المشاركة في كل من بطولة أوروبا في بولندا وبطولة العالم في ولاية اريزونا الامريكية والختامية في مملكة تايلاند التي انطلقت في 14 ديسمبر الجاري وتختتم منافساتها غدا الأحد.

وأضاف أن المنافسة والتي حقق فيها أيضا كأس المركز الرابع مما حسم حصوله على اللقب كانت قوية مشيرا إلى أن بطولة تايلاند تتميز بوجود عدد كبير من المتسابقين لاسيما من قارة آسيا إذ بلغ عدد المتسابقين قرابة 300 متسابق موزعين على 20 فئة.

يذكر أن الفاضل كان قد حقق وصيف بطل العالم 2022 في فئة ستوك لكبار المحترفين كما قد حقق المركز الثالث في بطولة أوروبا 2022 في الفئة ذاتها.