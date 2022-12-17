المتسابق الكويتي عبدالله الفاضل

الكويتي عبدالله الفاضل بطلا لأبطال العالم بفئة “ستوك” لكبار المحترفين في بطولة تايلاند للدراجات المائية

17 ديسمبر، 2022
0 9 دقيقة واحدة

حقق المتسابق الكويتي عبدالله الفاضل لقب بطل أبطال العالم (التاج الثلاثي) بفئة (ستوك) لكبار المحترفين PRO ضمن منافسات بطولة تايلاند الدولية للدراجات المائية ثالث مراحل البطولة التي تشرف عليها المنظمة الدولية (I.J.S.B.A).

وأعرب الفاضل في تصريح صحفي اليوم السبت عن بالغ سعادته لتحقيق أكبر لقب في مسيرته الرياضية والذي حققه من خلال المشاركة في كل من بطولة أوروبا في بولندا وبطولة العالم في ولاية اريزونا الامريكية والختامية في مملكة تايلاند التي انطلقت في 14 ديسمبر الجاري وتختتم منافساتها غدا الأحد.

وأضاف أن المنافسة والتي حقق فيها أيضا كأس المركز الرابع مما حسم حصوله على اللقب كانت قوية مشيرا إلى أن بطولة تايلاند تتميز بوجود عدد كبير من المتسابقين لاسيما من قارة آسيا إذ بلغ عدد المتسابقين قرابة 300 متسابق موزعين على 20 فئة.

يذكر أن الفاضل كان قد حقق وصيف بطل العالم 2022 في فئة ستوك لكبار المحترفين كما قد حقق المركز الثالث في بطولة أوروبا 2022 في الفئة ذاتها.

المصدر
كونا
الوسوم
17 ديسمبر، 2022
0 9 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

منتخب الكويت للكاراتيه يحقق ثلاث ميداليات متنوعة ضمن البطولة الآسيوية الشاملة بأوزبكستان

17 ديسمبر، 2022

الإسباني سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

16 ديسمبر، 2022

فرناندو سانتوش يغادر منصبه كمدرب للمنتخب البرتغالي

15 ديسمبر، 2022

مونديال 2022: فرنسا تنهي الحلم المغربي وتبلغ النهائي الثاني توالياً لملاقاة الأرجنتين

15 ديسمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى