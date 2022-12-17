وزير النفط يؤكد أهمية تطبيق أفضل البرامج المتبعة بمجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا اليوم السبت أهمية الالتزام بتطبيق أفضل البرامج والوسائل العالمية المتبعة في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الملا نقله بيان صادر عن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) خلال زيارته لمصفاة الزور الجديدة حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والرئيس التنفيذي ل(كيبك) وليد البدر.

واعتبر الملا ان تطبيق تلك البرامج والوسائل يعد “أولوية كبرى” لارتباطه المباشر بمسؤولية القطاع النفطي في المحافظة على سلامة العاملين وتأمين المنشآت النفطية وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها المحلية والخارجية.

وذكر البيان أن الوزير عقد اجتماعا مع إدارة (كيبك) هنأ في مستهله أسرة العمل على تدشين المرحلة الأولى لمصفاة الزور وانطلاقة التشغيل التجاري وتصدير عدد من المنتجات عالميا بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.

كما اطلع الملا على استراتيجية الشركة وآفاقها المستقبلية مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تطوير إمكانات وقدرات الشركة وبقية شركات القطاع النفطي لتمكينها من تنفيذ خططها ومشاريعها.

ودعا إلى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وإكسابه المزيد من المهارات والقدرات التي تسهم في الارتقاء به خاصة برامج التدريب والتأهيل الحديثة.