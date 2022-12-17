صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بمناسبة ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الحكم

17 ديسمبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية البارزة التي حققتها دولة قطر الشقيقة في كافة المجالات وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة على كافة الأصعدة.

كما أشاد سموه حفظه الله بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا على الحرص لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.

مشيدا سموه بالإنجازات التنموية التي حققتها دولة قطر الشقيقة على كافة الأصعدة وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة ومتمنيا سموه لدولة قطر الشقيقة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2022
0 18 دقيقة واحدة

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