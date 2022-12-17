السفير نواف العنزي خلال تقديم اوراق اعتماده لدى الاتحاد الاوروبي لرئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل

السفير نواف العنزي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الأوروبي

17 ديسمبر، 2022
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قدم السفير نواف العنزي اوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي لرئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل.

وذكرت بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان السفير العنزي نقل مساء امس الجمعة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتحيات سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للرئيس ميشيل.

وأعرب السفير العنزي بهذه المناسبة عن تطلعه الى العمل مع الجانب الأوروبي لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الشعب الكويتي والشعوب الأوروبية.

ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الاوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي لدور دولة الكويت المحوري في المنطقة ودبلوماسية الوساطة ونهج الحوار الذي تنتهجه في التعامل مع مختلف القضايا والاحداث الدولية.

رافق السفير خلال مراسم تقديم اوراق اعتماده عضوا البعثة الدبلوماسية الكويتية في بروكسل نائب رئيس البعثة المستشار عبدالعزيز سعود القدفان والسكرتير الأول عماد الكندري.

المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2022
0 28 دقيقة واحدة

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