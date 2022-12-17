وزارة الخارجية الكويتية

الكويت تدين وتستنكر الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان

17 ديسمبر، 2022
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‏أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان وأدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إلى فتح تحقيق حول ملابسات الهجوم ومحاسبة مرتكبيه.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب متقدمة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة وشعب آيرلندا وإلى أسرة الجندي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
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17 ديسمبر، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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