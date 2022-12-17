الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

الرئيس الإيطالي يتجاهل دعوة السفيرين الروسي والبيلاروسي الى حفل بمناسبة عيد الميلاد

17 ديسمبر، 2022
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استبعد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سفيري روسيا وبيلاروس من قائمة المدعوين الى لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي، وفق ما أفاد مكتبه لوكالة فرانس برس.

وعادة ما تتم دعوة السفراء الأجانب لدى روما إلى قصر كيرينالي الرئاسي في منتصف كانون الأول/ديسمبر للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وسبق أن تجاهلت الرئاسة الإيطالية في حزيران/يونيو دعوة السفيرين الى حفل موسيقي نُظم في قصر كيرينالي للاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية.

وتدعم إيطاليا العضو المؤسس في حلف شمال الأطلسي أوكرانيا منذ بدء الحرب أواخر شباط/فبراير، حيث قامت بمدها بالأسلحة وفرضت عقوبات صارمة ضد روسيا.

المصدر
أ ف ب
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17 ديسمبر، 2022
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